Il sindaco uscente tenta il bis di mandati. Dall’altra parte scende in campo anche un ex primo cittadino. A Gallinaro sarà una partita a due per la guida del Comune.

A contendersi lo scranno più alto del Comune saranno Mario Piselli, a capo della lista civica «Insieme per Gallinaro”, e Cristiano Bella, che capeggia la civica “Gallinaro nel cuore”.



ECCO I CANDIDATI



Candidati a consigliere comunale con Piselli sono: Matteo Capoccia, Gerardo Coppola, Loreto Fazio, Mario Franciosa, Lucio Piselli, Orfeo Rossi, Tamburrini Asia, Tamburrini Federico, Luigi Vacana, Alessandro Volante.



Bella, invece, schiera questa squadra di aspiranti consiglieri: Fabio Bove, Fabrizio Cusumano, Sara Franciosa, Massimiliano Imperiali, Tiziana Nardelli, Fabio Norcia, Antonio Pallisco, Giuseppe Tetro, Aleandro Valente, Attilio Zeppa. Ultimo aggiornamento: 16:22