Venerdì 1 Aprile 2022, 07:30

È stato colpito da un malore fatale alla guida della sua auto e si è schiantato contro il muro di recinzione di un’abitazione. È accaduto l’altro ieri sera. Per Roberto Iacoboni, 71enne di Ceccano, non c’è stato nulla da fare.

Erano più o meno le 23 e percorreva via Giacomo Matteotti, procedendo dalla zona periferica della Pescara in direzione dell’ancora lontano centro cittadino. Improvvisamente, con tutta probabilità a causa di un attacco cardiaco, è andato a impattare con la sua Lancia bianca contro la parete perimetrale. Lo scontro, quello registrato all’imbocco di via Castellone, è stato talmente violento da abbattere il muro. La zona si trova poco prima dell’incrocio tra via Matteotti, tratto cittadino della direttrice per la strada regionale 637 di Frosinone e di Gaeta, e la strada Asi, l’arteria che porta all’asse attrezzato di Ceccano. L’allerta e l’arrivo dei soccorsi, purtroppo, sono stati vani. Gli operatori sanitari dell’Ares 118, una volta approdati in zona, non hanno potuto che constatare il decesso del settantunenne. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.



L’ALTRA TRAGEDIA

È tragico e doloroso il destino che continua ad avvolgere la famiglia Iacoboni. Oltre quattro anni fa la moglie del 71enne fu investita lungo via per Frosinone. La 61enne Caterina Micheli morì purtroppo dopo quasi quattro mesi di agonia nel reparto di rianimazione del policlinico Umberto I di Roma. Erano più o meno le 18 dell’8 dicembre 2017, camminava sul ciglio della strada con una amica e fu travolta assieme a lei da una Renault Scénic. L’investimento avvenne poco prima di via Paolina, nei pressi di casa sua, durante una passeggiata come tante. Ora la triste scomparsa di suo marito, pensionato, ex operatore nel locale centro di salute mentale. Attorno al dolore dei figli, del genero, dei nipotini e di tutti i familiari di Roberto Iacoboni, estremamente noto e stimato in città, si sono stretti subito i suoi tanti amici, colleghi e conoscenti. Hanno già dovuto provare tutti il tremendo dolore di veder staccare i macchinari che tenevano in vita una moglie, una madre, una nonna. I funerali di Roberto Iacoboni saranno celebrati stamattina alle 11 presso la chiesa di Santa Maria a Fiume di Ceccano. È lo stesso santuario che nel 2018 accolse l’estremo saluto rivolto dalla comunità alla sua consorte. Stavolta a officiare il rito funebre e recitare l’omelia sarà don Sebastiano Chirayath. È il parroco che ha raccolto il testimone tragicamente lasciato dal compianto padre Antonio Mannara, stroncato da un malore sei mesi fa all’età di 52 anni davanti alla casa parrocchiale. A Ceccano forte cordoglio per la scomparsa di una persona perbene, ricordata anche con innumerevoli attestati di dolore e affetto rivolti via social ai suoi familiari.