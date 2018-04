Aggressione nel carcere di Frosinone. E' quanto denuncia la Cisl Fns Lazio.



«Apprendiamo - comunica il sindacato in una nota - che poco fa un detenuto straniero ha aggredito tre unità di polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale di Frosinone. Il personale era intervenuto per sedare una rissa tra due detenuti. Uno di questi ha preso a calci e pugni il personale aiutandosi anche con un manico di scopa. Da quando apprendiamo per il personale di polizia penitenziaria è stato necessario l’intervento presso l’ospedale della Città».



Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:05



