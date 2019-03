Rifiuti abbandonati su aree demaniali sono stati scoperti dai carabinieri della Compagnia di Anagni. Sono stati individuati durante un servizio di prevenzione a tutela dell’ambiente e del paesaggio nella zona di «Ciammotte». I militari, stando alla ricostruzione, su otto distinte aree demaniali della superficie complessiva di circa 500 metri quadrati hanno trovato, in stato di completo abbandono, rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi.

L'area è stata delimitata dai militari della città dei papi e, contestualmente, sono state attivate le procedure previste dalla normativa per la competente amministrazione comunale per la bonifica del sito e ripristino dei luoghi.