Si è tenuta oggi, presso la centrale di Fiumicello, l’inaugurazione dell’interconnessione della rete idrica di Amaseno con la centrale.«Con tali opere il Comune di Amaseno viene collegato a un sistema più ampio che, con un investimento totale di circa 1,7 milioni di euro, prevede l’interconnessione di tutte le reti idriche comunali dei Monti Lepini con le maggiori centrali di produzione e i nuovi campi pozzi, così da ridurre drasticamente i rischi di siccità», si legge in una nota di Acqualatina.Ha aperto i lavori il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola: «A nome mio, dell’amministratore delegato Besson e di tutto il Consiglio di amministrazione ringrazio coloro che, a vario titolo, hanno permesso il raggiungimento di questo storico obiettivo. In primis le istituzioni: la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, l’Ato4 e la Provincia di Latina, il sindaco Como e il Comune di Amaseno e il sindaco di Prossedi, visto che la condotta attraversa il suo comune. Poi vorrei ringraziare tutto il nostro staff tecnico per l’impegno profuso. Il momento è importante sia per Amaseno, che entra a far parte di un sistema strutturato e stabile in grado di risolvere definitivamente i problemi di approvvigionamento idrico, sia simbolicamente per tutto l’Ato4 poiché, nell’estate 2017, Amaseno ha visto prosciugarsi del 100% le proprie falde, potendo contare, sino a oggi, solo su risorse proprie».Il sindaco Como: «Ringrazio tutti voi per aver permesso la realizzazione di queste opere storiche per il nostro Comune. Ringrazio l’Ato4, la Regione Lazio, le Province di Frosinone e Latina e, in particolar modo, il gestore Acqualatina, il cui staff tecnico oltre a essersi prodigato per garantire l’ultimazione dei lavori nei tempi previsti, ha supportato quotidianamente il nostro paese nelle difficoltà dell’estate 2017, periodo che ha visto la più grande siccità degli ultimi 50 anni, nelle nostre zone».Il sindaco di Amaseno ha così proceduto all’attivazione dell’elettropompa, che ha dato ufficialmente il via alla nuova fornitura di acqua per tutte le utenze amasenesi.