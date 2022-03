Francesco Razza morto in scooter a Caserta, era un dirigente dello stabilimento Stellantis di Cassino

Francesco Razza, 48 anni, dirigente dello stabilimento Fca-Stellantis di Cassino, è morto in un incidente automobilistico che è avvenuto questa mattina in via Casilina, a Teano, in provincia di Caserta.

Tiziano Mangione è morto, il 16enne travolto da uno scooter mentre tornava a casa in bici dopo il derby di Roma

Roma, autista di autobus investe e uccide un ventenne ma «non ha colpa»: assolto

Il manager viaggiava a bordo di uno scooter e si è scontrato con una Fiat Panda. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio da parte della Polizia Stradale.

Razza lascia la moglie e due bambini, era a capo del reparto plastica della fabbrica di Cassino dove lavorava già da molti anni.