Fine del Covid Free in Ciociaria: ieri, dopo due giorni, c'è stato un nuovo positivo. Si tratta di un uomo, ultraottantenne, di Ceprano, ricoverato da una settimana al San Camillo di Roma per altre patologie, il quale è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo.

Il traguardo del Covid free era stato raggiunto nella giornata di sabato quando l’ultimo tampone eseguito ad una donna peruviana che si trova a Pontecorvo è risultato negativo.

La donna, dopo i vari casi di altri pazienti con positività ad un solo gene, era l’unico vero caso accertato dopo il suo arrivo in Italia, a Pontecorvo. A comunicare la negativizzazione del tampone eseguito alla donna è stato il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo.

A quattro mesi e 20 giorni dall’inizio dell’emergenza Covid-19 da ieri, quindi, per la prima volta, non ci sono positivi. Tutti i canali sanitari, sia interni sia esterni alla strutture ospedaliere, collegati all’emergenza Coronavirus sono primi di pazienti infettati dal Sar-CoV-2, ma per avere la piena certificazione sanitaria di provincia Covid Free occorreranno altri 27 giorni.

«Il risultato ottenuto - è stato spiegato dalla autorità sanitarie - è sicuramente importante, frutto di un costante lavoro, ma la Provincia Covid Free, in base alle linee guida sulla pandemie da Coronavirus, scatta al 28esimo giorni in cui non sono stati registrati positivi».

Al dato, sicuramente positivo, dell’assenza di persone infettate si aggiunge anche un altro dato ed è legato all’assenza di persone in isolamento domiciliare preventivo collegato alla donna. L’unica provincia Laziale che sinora è stata Covid Free è stata Rieti. Per il resto i dati che arrivano su scala regionale impongono una seria riflessione sull’emergenza ancora in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA