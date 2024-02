Angelina Mango, la vincitrice dell'ultima edizione del, ha lontani parenti ciociari? Sembra di sì. Ne sono convinti Mirco Arduini e Luigi Venditti. Il loro l nonno Ettore raccontava della sua parentela con Pino Mango, il papà di Angelina. «Ettore Mango, il papà di Pino e nonno di Angeli, sarebbe nonno anche di mia madre, che ha origini calabresi - racconta Mirco Arduini - Si è trasferito a Ferentino nei primi anni 30', dove si è sposato ed ha avuto 4 figli: tre femmine Trieste, Wanda ed Elvira ed un maschio Giuseppe Mango. Tutti defunti. Da piccoli io e mio cugino Luigi Venditti passavamo spesso le vacanze di scuola con nonno Ettore, che tutti noi, chiamavamo Letterino, perché era un uomo di grande cultura. Ci raccontava sempre le sue origini. Un giorno in televisione - ricorda Arduini - vedemmo cantare Pino Mango e gli dicemmo se fosse un nostro parente e lui rispose che il padre del cantante erano nostro cugino. Nostro nonno andò a salutare Pino ad un concerto a Ceccano, era la metà degli anni Ottanta. Purtroppo noi non abbiamo più avuto modo di contattare e rivedere tutti i nostri parenti, perché poco di lì nonno è scomparso. Proveremo comunque nei prossimi giorni a metterci in contatto con qualche parente».