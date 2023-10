Mercoledì 11 Ottobre 2023, 09:00

Ci sono volute oltre ventiquattro ore di duro lavoro con l'ausilio di mezzi aerei, canadair ed elicotteri, per spegnere definitivamente il vasto incendio che dalla tarda mattinata di lunedì a ieri pomeriggio ha interessato monte Radicino a Ferentino. I vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile non hanno mai abbandonato il luogo dell'incendio riuscendo a salvare miracolosamente la preziosa pineta. L' incendio che nella serata di lunedì si è spostato verso Alatri e Tecchiena di Alatri ha minacciato diverse abitazioni e il fumo, a causa del vento, è arrivato fino a Frosinone. Incendio di chiare origini dolose anche se non sono stati trovati inneschi.

IN CENERE OLTRE CINQUE ETTARI

L'incendio sarebbe comunque stato appiccato in un punto abbastanza vasto ai piedi del monte e, complice il vento e le alte temperature che stanno caratterizzando quest'autunno prolungando oltre la stagione estiva la secchezza della vegetazione, si è subito propagato verso l'alto. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. È caccia ai piromani. Non si esclude possano essere della zona. Già alcuni anni fa monte Radicino venne interessato da un vasto incendio doloso anche se le proporzioni erano inferiori a quello degli ultimi giorni.

Il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta ha seguito personalmente l'evolversi della situazione. Il primo cittadino ha parlato di danni in calcolabili per l'ambiente anche se fortunatamente non ci sono state conseguenze per immobili e il bestiame. Sono andati in cenere oltre cinque ettari di macchia mediterranea, ma c'è almeno una buona notizia: grazie al lavoro dei vigili del fuoco è stata risparmiata dalle fiamme la splendida pineta, l'area di maggior pregio della zona. Bruciati invece alcuni uliveti e vigneti. Secondo le stime degli esperti ci vorranno almeno tre anni per ripristinare la vegetazione ed il bosco andati completamente distrutti.

LE INDAGINI

Chi aveva interesse a mettere in atto questo scempio? È solo una coincidenza il fatto che le fiamme siano state appiccate proprio in un giorno, lunedì, in cui c'era vento, fatto non così consueto per la Ciociaria? In quella zona c'era un'area destinata al pascolo, regolarmente autorizzata. Nei prossimi giorni circa 200 mucche sarebbero scese da Prato di Campoli per il pascolo invernale. Anche questo è un caso? A qualcuno quest'attività non stava a genio. Nell'area interessati dagli incendi è vietata qualsiasi attività, compresa quella del pascolo, per almeno cinque anni.

Altre indagini sugli incendi boschivi - una dell'anno scorso condotta dai carabinieri forestali porta all'arresto di tre persone nella zona di Giuliano di Roma - hanno fatto emergere che i roghi spesso vengono appiccati in relazione alla caccia al cinghiali: o per la rivalità tra le squadre di caccia o anche far scappare gli ungulati da una zona di caccia all'altra. Nel caso di monte Radicino non ci sono ancora elementi per individuare una possibile pista investigativa.