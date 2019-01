Ultimo aggiornamento: 20:04

La Federazione PD di Frosinone e i Circoli Pd di Piedimonte San Germano e Cassino, hanno organizzato per il giovedì 24 Gennaio, dalle ore 13 alle 17, un presidio dinanzi ai cancelli di FCA Cassino. L'iniziativa vuole essere un momento di incontro con i lavoratori e un'azione di volantinaggio per informare sugli aspetti negativi della legge del bilancio del Governo gialloverde. Un provvedimento che contiene la famigerata Ecotassa, che rischia di far saltare gli investimenti programmati in provincia da parte di FCA. Cinque miliardi di euro per lo stabilimento di Cassino che rischiano di andare fumo, come dichiarato dall'AD Manley. Una tassa che produrrebbe il potenziamento della produzione dei modelli americani a discapito di quelli prodotti nel nostro territorio, con ripercussioni drammatiche per l'intera provincia. L'invito, alla massima partecipazione a fianco dei lavoratori è rivolto ai cittadini, alle rappresentanze istituzionali e a tutti i circoli considerata la gravità del momento, per il pericolo rappresentato da una scelta assurda e irresponsabile dell'attuale Governo