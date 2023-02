Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:41

Anche i preti perdono la pazienza. Succede, ad esempio, se i parrocchiani hanno la cattiva abitudine di portare i propri cani a spasso nei pressi della chiesa, e di lasciare che gli stessi cani facciano i loro bisogni, ovviamente senza poi raccoglierli. Stavolta però le videocamere potrebbero aver stanato il colpevole per il quale potrebbe essere in arrivo una grossa multa. È quello che è successo qualche giorno fa ad Anagni, nei pressi della cattedrale di Santa Maria, la chiesa principale della città, posta nel pieno del centro storico, a pochi passi da palazzo Bonifacio VIII.

Una perla, che è stata però, negli ultimi tempi spesso meta delle passeggiate dei cani, accompagnati dai propri padroni che non si sono fatti, in parecchie circostanze, nessuno scrupolo nel lasciare a terra i bisogni dei cani. Una cattiva abitudine che stride molto con il fatto che la cattedrale dovrebbe essere, oltre che il centro religioso della città, anche un volano per il rilancio turistico culturale della zona.

Cattive abitudini più volte segnalate dai residenti. A protestare stavolta però non è stato un semplice cittadino, ma il parroco della cattedrale, don Marcello Coretti. Il sacerdote in un post sulla sua pagina Facebook ha commentato aspramente l'accaduto: «Complimenti a tutti coloro che portano sistematicamente i loro cani a nei pressi della cattedrale senza curarsi minimamente di raccogliere i loro escrementi e lasciando così un bell'esempio di civiltà e di igiene. Fateli... a casa per favore!».

Ieri mattina, ad un giorno di distanza dallo sfogo sui social, don Marcello non ha assolutamente pensato di ritrattare. Anzi, ha rincarato la dose, dicendo che «è un continuo, Non è successo soltanto una volta; capita in continuazione di avere a che fare con cose di questo tipo. I padroni portano i loro cani a passeggiare ed a fare i loro bisogni. Poi magari qualcuno raccoglie, ma altri no; e lo spettacolo è quello che resta».

Uno spettacolo che potrebbe essere risolto non tanto da una maggiore attenzione della polizia locale, ma dal semplice senso civico: «Non è che possiamo chiedere un vigile davanti ad ogni chiesa per evitare che questo accada. Ci vorrebbe una maggiore educazione da parte dei proprietari. Ma purtroppo, in questo caso non è accaduto», ha concluso il parroco della cattedrale.

MULTA IN ARRIVO GRAZIE ALLE TELECAMERE

Peraltro, come si è poi saputo ieri mattina, per il maleducato proprietario del cane (che ovviamente non ha nessuna responsabilità) potrebbero esserci conseguenze serie a breve giro di posta. Vicino alla cattedrale, infatti, c'è un impianto di videosorveglianza, che ha registrato quello che è accaduto. Nelle ultime ore sono state scaricate le immagini relative proprio al momento in cui il proprietario del cane lascia che il proprio animale faccia i suoi bisogni davanti al sagrato della cattedrale. Per il padrone dell'animale, sembra si tratti di una donna residente a pochi metri di distanza, potrebbe essere in arrivo una multa esemplare.