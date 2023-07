Malore in vacanza, morto in Grecia il ginecologo Enrico Bracaglia: infarto durante la festa di compleanno della nipote

Morto in vacanza il noto ginecologo di Frosinone Enrico Bracaglia. Il medico, 77 anni, si trovava in Grecia insieme alla moglie e alle figlie. Ieri stava festeggiando il compleanno della nipotina quando si è accasciato al suolo privo di vita. I medici che lo hanno soccorso non hanno potuto fare nulla. L'uomo è stato stroncato da un infarto.

Ginecologo muore in vacanza in Grecia

Unanime il cordoglio nella comunità medica di Frosinone dove Bracaglia era molto conosciuto e stimato anche per aver a lungo diretto il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Spaziani".