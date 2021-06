Economia: al via un corso con l'Università di Cassino

Lunedì 28 Giugno 2021, 22:43 - Ultimo aggiornamento: 22:55

Al via un nuovo corso di Economia in accordo con l’Università di Cassino. Le lezioni prenderanno il via in autunno e le prenotazioni sono già una trentina.

I dettagli di questo Corso Universitario sono stati illustrati presso l’Istituto di Alta Formazione Scolastica “Cervantes” nel corso di un seminario al quale hanno partecipato il prof. Mauro Gallegati (Università Politecnica delle Marche) e il prof. Francesco Saraceno (Università Sciences Po, di Parigi). I lavori sono stati coordinati dal prof. Dario Aversa (Università La Sapienza di Roma) e dal direttore dell’Istituto di Alta Formazione “Cervantes” Giancarlo Baglione. Gli esami, a fine corso, si terranno a Cassino.

Il seminario ha inoltre approfondito le dinamiche economiche europee rapportandole alla realtà locale, evidenziando le opportunità per il territorio e sottolineando i metodi che si dovranno seguire per un corretto uso delle risorse in arrivo da Bruxelles.

«Sono contento - spiega Giancarlo Baglione, promotore del seminario - di avere come ospiti Mauro Gallegati, professore di fama mondiale, insieme a Francesco Saraceno, che rappresentano due figure di alto profilo in Economia. Mauro, è diventato noto ai più dopo aver scritto un saggio a 4 mani con il Nobel Joseph Stiglitz su agenti eterogenei e asimmetrie informative in economia. Francesco, che è un macroeconomista di alto spessore, tra le altre cose, è stato Capo della Segreteria Tecnica nel Governo D’Alema. Ho organizzato questo incontro - conclude Giancarlo Baglione - per dare un contributo concreto e per promuovere cultura nella nostra terra».

«Ecco perchè - spiega Giancarlo Baglione - è importante che si rifletta, con esperti di indubbio valore, sulle opportunità del territorio e sui metodi che si dovranno seguire per un corretto uso delle risorse».