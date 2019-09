Ultimo aggiornamento: 21:05

Se la sanità denuncia carenza di personale, se c’è carenza di figure professionali, ecco che da Sora arriva un’importante risposta a queste gravi sofferenze.Sabato, infatti, alle 17, in viale San Domenico 43 (foto a destra), verrà inaugurato il primo Istituto Paritario per «Servizi Socio Sanitari».Una Scuola «paritaria» equivalente, quindi, ad una statale.Una scuola paritaria, infatti, essendo pubblica, sebbene la gestione non sia di competenza dello Stato, può rilasciare i medesimi titoli della scuola statale.«Questo Istituto - spiega il responsabile, Giancarlo Baglione - nasce da due esigenze del territorio: dare una risposta alle carenze della Sanità e dare una possibilità di recupero a tanti giovani frusinati che hanno lasciato la scuola senza concludere il ciclo di studi». C’è da considerare (e il sindacato lo ha ribadito in più occasioni) che la dispersione scolastica è in preoccupante aumento, in provincia di Frosinone, con punte del 10-12%.«Noi - prosegue Giancarlo Baglione - diamo a questi giovani un’altra grande opportunità. C’è da considerare, infatti, che siamo già Centro di Formazione riconosciuto dalla Regione Lazio, ma presto avvieremo altri corsi, come, ad esempio, quello gettonatissimo di meccatronica (il connubio tra meccanica ed elettronica), un corso particolarmente chiesto dal mondo imprenditoriale e da Unindustria Frosinone». Non a caso l’Istituto Paritario Baglione è in stretto contatto con tutte le realtà lavorative della Ciociaria, e fornisce (gratuitamente) ampie consulenze a tutti coloro che, tagliati fuori dal mondo della scuola o del lavoro, vogliono rimettersi in gioco. «Spesso - rileva Baglione - recuperiamo giovani che hanno perso fiducia in sé stessi, nella scuola, nel futuro... Apriamo, insomma, nuove prospettive che danno forza e nuova energia a centinaia e centinaia di giovani». L’Istituto, infatti, si avvale di professori di grande esperienza, ed offre, a chi già lavora o ha problemi di spostamento, anche la possibilità di frequentare i corsi on-line. «Ora cominciamo con i Servizi Socio Sanitari - conclude Baglione -, ma presto avvieremo altri importanti corsi richiesti dal mondo del lavoro del Basso Lazio».