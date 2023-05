Lanciano fumogeni durante la partita e cercano lo scontro con i tifosi ospiti, Daspo per tre tifosi del Veroli

Lancio di oggetti in campo e disordini tra tifoserie, scatta il Daspo per tre ragazzi di Veroli. Il provvedimento è stato preso dellla Questura a seguito di quanto accaduto agli inizi di marzo allo stadio nel corso di una partita di calcio del campionato di seconda categoria. Tre ragazzi, sulla trentina, hanno lanciato oggetti in campo, tra cui alcuni fumogeni, e, una volta scavalcate le reti perimetrali del campo sportivo, hanno cercato lo scontro fisico con la tifoseria avversaria. Solo grazie all'intervento dei carabinieri presenti è stato scongiurato il peggio. I tre ragazzi, denunciati alle autorità competenti, sono stati raggiunti dalla misura del “divieto di accedere alle manifestazioni sportive” (DASPO) per un anno.