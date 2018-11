© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valore aggiunto quest’anno nel Basso Lazio per la terza edizione del Premio Letterario Internazionale “Cittàdi Arce”. La manifestazione si terrà domenica 25 al museo di Arce alle ore 16,30.Dopo aver coinvolto nelle precedenti edizioni un numero di partecipanti da tutto il mondo chehanno dato lustro all’intera provincia di Frosinone, quest’anno l’evento si fa concretamente testimone di unmessaggio di concordia coinvolgendo, tra gli enti, l’Università Internazionale della Pace. Riconosciuta comeosservatore dall'Assemblea Generale dell’O.N.U., questa prestigiosa istituzione venne fondata in Costa Ricanel 1980 per “promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito di comprensione, tolleranza e pacificacoesistenza”. Una missione che ora caratterizzerà anche la nuova edizione di questo premio visto che tra gliinvitati alla cerimonia di premiazione ci sarà Giovanni Cara, Presidente della sede italiana dell’UniPeace. Adogni modo la giuria sta valutando oltre duecento opere che anche stavolta sono giunte da tutto il mondo eche hanno coinvolto i concorrenti per le categorie riguardanti la narrativa ed il racconto breve e, per laprima volta, la poesia per la pace. “Un’autentica novità – ribadisce Massimo De Santis, poeta e infaticabilepromotore dell’evento – che ha dato davvero nuovo slancio a questo nostro evento, rivelatosi in poco più ditre anni l’arena ideale a cui molti scrittori ormai fanno riferimento per cimentarsi in una competizioneaccreditata e di spessore”. Parole importanti e molto esplicative, riguardo soprattutto al successo ricorsivodi questo evento, patrocinato da Regione Lazio, Amministrazione Provinciale di Frosinone, Università degliStudi di Cassino, XV Comunità Montana “Valle del Liri”, CCIAA di Frosinone, Fondazione Mastroianni, icomuni di Arce, Arpino e Pico ed altri referenti associativi e commerciali di zona.