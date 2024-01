Crioterapia "total body", primo macchinario installato alla Fisioterm di Ferentino

Arriva la crioterapia elettrica "total body" alla Fisioterm di Ferentino. «E' un trattamento oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche e sempre più in voga in tutto il mondo» - spiega Luca Lombardi, titolare della struttura.

Si tratta di "Cryoeco", una produzione francese grazie alla quale è possibile raggiungere 110gradi sotto zero. «Già nel 2017 siamo stati i primi ad aver introdotto la criosauna ad azoto in provincia, abbiamo deciso di fare un upgrade importante con l introduzione della crioterapia elettrica total body» - aggiunge Lombardi. Si tratta del primo strumento del genere installato in Italia, sotto la guida della "Lorandi" di Milano, tra i massimi esperti nel settore del recovery.

Ma a cosa serve e per chi è indicata questa terapia? Ha un forte effetto antiinfiammatorio, accelera il metabolismo, è utile per dolore cronico in molte patologie ortopediche, accelera recupero nel post operatorio, contrasta i sintomi della fibromialgia, è utile per pazienti con sclerosi multipla e nelle patologie dermatologiche oltre a essere utilizzata molto nello sport professionistico per migliorare la performance e accelerare i processi di recupero.