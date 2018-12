Andrea Iannone: «Vi svelo i segreti per essere in forma con la crioterapia»

Ha da poco aperto a Roma, in viale Aventino 104, Cryofit, il primo centro della Capitale specializzato esclusivamente in servizi di crioterapia. ll trattamento del momento dai numerosi benefici estetici, sportivi e terapeutici è arrivato finalmente nella Città Eterna. Era stato Ippocrate, secoli fa, a verificare le proprietà rassodanti per gli atleti che decidevano di immergersi in cubetti di ghiaccio e, successivamente, in Giappone la pratica è diventata un toccasana per curare l'artrite. Cavalcando l'onda e un trend sempre più diffuso, Cryofit approda a Roma prima dell'opening milanese grazie ad una giovane realtà imprenditoriale formata da Andrea Lorini (ex ceo The Blonde Salad, Chiara Ferragni), Luca Martinotti, Diego Jirillo e il campione di Motogp Andrea Iannone.

Ques'ultimo svela i segreti dei trattamenti crioterapici ai quali anche lui fa ricorso per mantenersi in forma accanto agli allenamenti per un fisico sempre al top. «Cryofit è il primo network di centri dedicati esclusivamente alla crioterapia. Conosco ed utilizzo da molto tempo i benefici offerti dal freddo, insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di investire in questo settore, molto sviluppato all’estero ma relativamente nuovo per il mercato italiano. La crioterapia è un trattamento straordinario, tra i tanti benefici, ad esempio, in soli 3 minuti consente (abbinato ad uno stile di vita corretto) di bruciare fino a 900 calorie nelle ore successive. Oltre all’ambito estetico, la crioterapia è utilizzata in ambito sportivo e clinico. Poi è adatta a tutti gli sportivi, dall’amatore al professionista.

Una seduta di crioterapia accelera il processo di recupero dopo ogni allenamento consentendo di allenarsi sempre al massimo dell'intensità», spiega Andrea Iannone, che sottolinea «è molto efficace nel prevenire e curare gli infortuni muscolari o articolari e l’infiammazione in generale. Il nostro piano prevede inizialmente l’apertura di centri in queste due città. Abbiamo aperto a Roma poco più di un mese fa con ottimi risultati, a breve saremo presenti anche a Milano. Parallelamente stiamo sviluppando un progetto di franchising, dove chiunque, con il supporto a 360 gradi della nostra struttura potrà aprire un centro Cryofit in Italia e in Europa. Per poter guidare una Motogp è necessario essere sempre al top. La preparazione fisica è fondamentale, per questo motivo mi alleno almeno una volta al giorno mixando attività funzionale e aerobica. Con l’aiuto della crioterapia, posso dare sempre il massimo in ogni allenamento, prevenendo gli infortuni e recuperando dallo sforzo fatto in tempi minori». Non resta quindi che lasciarsi coccolare dal freddo e dalle sue proprietà benefiche e curative seguendo i consigli del pluripremiato Iannone.

