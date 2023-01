Giovedì 5 Gennaio 2023, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Campioni dello sport e personaggi famosi. Chi prima nemmeno sapeva dove fosse Ferentino e oggi arriva apposta per i servizi della Fisioterm, la creatura del giovane Luca Lombardi che ha scommesso sul territorio e sulla qualità delle prestazioni.

Nei prossimi giorni la Fisioterm aprià anche a Roma nord, sembra ieri che il fisioterapista ha avviato la sua attività. Era il 2010 e a 27 anni, con la laurea presa all'università di Tor Vergata, ha messo a frutto le sue conoscenze. «Ho iniziato a Ferentino, al centro Aditerm, con mia sorella, attualmente ho uno studio fisioterapico con diversi collaboratori». La Fisioterm è un centro di riabilitazione ortopedica, cardiorespiratoria e neuromotoria specializzata in trattamenti di ultima generazione.

Proprio investire su questi, secondo Luca, ha fatto la differenza: «Ho scelto tecnologie di alto livello, ad esempio la crioterapia sistemica per la quale sono stato tra i primi in Italia e sono l'unico nel basso Lazio».

Che 2022 è stato?

«Un anno abbastanza proficuo, ho faticato ma è stato molto positivo perché ho creato la sede di Roma, un passo importantissimo avere esportato il nostro modello in una grande città».

Perché iniziare da Ferentino?

«Ho deciso di investire qui dopo tanti viaggi negli Stati Uniti, ringrazio la famiglia Santangeli, imprenditori storici, che hanno creduto in me».

Lombardi e la sua équipe da cinque anni sono la struttura fisioterapica di riferimento del Frosinone calcio, ad esempio. «Gli stimoli non mancano - aggiunge - e le ricerche sulle tecnologie sono continue, faccio riferimento agli Stati Uniti e al mondo occidentale per quanto riguarda le ultime novità, ma per l'altro verso guardo a tecniche orientali per avere un approccio olistico ai pazienti».

L'aspetto delle tecnologie e dei sistemi di recovery negli atleti riguarda fra l'altro la pressoterapia e l'ossigenoterapia oltre la terapia del freddo, ma poi ci sono le indicazioni che arrivano dall'Oriente «con riabilitazione e massaggi per i quali ho formato personale specifico. Usiamo protocolli particolari, siamo unici nel nostro genere e c'è gente che viene da diverse parti d'Italia». Lo stesso Lombardi, ad esempio, è stato il personal manager e fisioterapista in tour del cantante Fabrizio Moro, ora è fisioterapista della nazionale italiana cantanti.

Attrattore da una parte e con un modello da esportare dall'altra: «Vengono in Ciociaria anziché andare a Roma e Napoli, ci sono persone dello spettacolo e non solo, prima nemmeno sapevano cosa fosse Ferentino».

Difficoltà ce ne sono state?

«Cavilli burocratici e gli impedimenti in pandemia, ma con la fatica e la qualità abbiamo fatto fronte ai problemi».

Il rincaro dell'energia avrà conseguenze sui costi delle prestazioni?

«No, per scelta li lasceremo invariati, vogliamo andare incontro alle persone, al tempo stesso puntiamo ad aumentare il volume del lavoro anche attraverso strategie mirate».

Quali?

«Sono appassionato di marketing digitale, ho un'agenzia del territorio che si occupa di web, grandi professionisti, sono stato il primo a far circolare, ad esempio, dei video fatti in un certo modo, ma bisogna crederci e anche saper scegliere, questo territorio ha grandi potenzialità».

Da un giovane ci si attende un investimento del genere, ma le altre imprese?

«Se dici a un imprenditore vecchio stampo che c'è un ragazzo di 25 anni che ha studiato a New York e vuole 1000 euro a video ti prende per pazzo, io invece lo scelgo perché so che c'è un ritorno».