Covid a scuola, chiuso il liceo scientifico “Pellecchia” di Cassino. La decisione è stata resa nota nel tardo pomeriggio di ieri dal sindaco Enzo Salera.

Nella scuola, infatti, in totale sono sei i ragazzi contagiati, gli ultimi 2 ieri, distribuiti in quattro classi diverse, per questo motivo è stata disposta la chiusura fino al 13 ottobre. L’Asl deciderà il numero dei tamponi da eseguire, in totale la popolazione scolastica è di circa 1300 persone.

«Sono stato avvisato dal direttore del Servizio igiene e sanità pubblica di Cassino - ha spiegato il sindaco Salera - che mi ha comunicato di aver riscontrato altre due positività all’interno del liceo scientifico. Con questi casi si arriva a sei e, siccome le positività riguardano quattro classi diverse, è stata disposta la chiusura dell’intero istituto. La stessa comunicazione è stata inviata al dirigente scolastico e al responsabile Covid dell’istituto. Gli alunni verranno informati dal dirigente scolastico e l’istituto rimarrà chiuso fino al 13 ottobre. Gli alunni saranno in isolamento fiduciario. Raccomando loro e i loro genitori - ha concluso il primo cittadino - di mantenere la calma, di non lasciarsi prendere dal panico e di attenersi a tutte le istruzioni che arrivano dall’Asl a loro attraverso contatti telefonici o mail».

Un provvedimento simile è stato adottato, ma solo per tre giorni, da lunedì a mercoledì, al liceo scientifico di Sora.

Sempre a Cassino in quarantena tre classi dell’istituto paritario “San Benedetto” di Montecassino dopo la positività di una professoressa.

E ieri sera il sindaco di Anagni Daniele Natalia ha reso noto che la Asl ha accertato un caso in una classe del Liceo linguistico e psico-pedagogico "Regina Margherita". Isolati a casa tutti i compagni di classe della ragazza positiva in attesa di essere sottoposti al tampone.

Nella giornata di ieri ci sono stati due casi ad Alatri e Veroli si tratta di due donne di 68 e 69 anni.

Altri due casi sono stati comunicati a Fiuggi, dal sindaco Alioska Baccarini.

