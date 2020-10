Covid, positivo a Roma il capo di Gabinetto della sindaca. La Raggi fa il tampone: in autoisolamento fino all'esito

Covid in Campidoglio, Virginia Raggi fa il test. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, la sindaca Virginia Raggi ha appreso che il suo capo di Gabinetto, Stefano Castiglione, è positivo al Covid-19. La sindaca è stata vista uscire da Palazzo Senatorio nel pomeriggio. Secondo diverse fonti del Campidoglio, la sindaca ha deciso, precauzionalmente, di effettuare il test sierologico e il tampone. Raggi ha eseguito il tampone in un ospedale pubblico e ora è in autoisolamento fino all'esito del test. La prima cittadina - informa il Campidoglio- «continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali».

Campidoglio, consigliere positivo. Aula verso la quarantena. «Ma Raggi non l'ha incontrato»

Fonti dell'amministrazione Raggi sottolineano che il collaboratore della prima cittadina ha «l'ufficio a due porte di distanza da quello della sindaca» e che «negli ultimi giorni non si sono incontrati». Ma per la sindaca, su consiglio dei medici, ha prevalso la linea della prudenza.

Il contagio del capo di Gabinetto di Raggi è avvenuto pochi giorni dopo la notizia di un consigliere comunale positivo al Covid: si tratta di Francesco Figliomeni, esponente di Fratelli d'Italia e vice-presidente dell'Aula. Una ventina di consiglieri hanno scelto di autoisolarsi e di sottoporsi agli esami.

