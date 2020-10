Caso di Covid nella classe della figlia, il sindaco di Cassino Enzo Salera si mette in quarantena

Il sindaco di Cassino Enzo Salera in auto-quarantena. La decisione è stata presa perché il caso riscontrato al liceo classino "Carducci" è avvenuto proprio nella classe della figlia del primo cittadino. In attesa dell'esito dei tamponi, il sindaco continua a lavorare in modalità smart working.

Sempre a proposito di Covid a scuola a Sora il dirigente scolastico del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Orietta Palombo, dopo la positività di uno studente, ha disposto la chiusura dell’istituto per tre giorni in modo da eseguire la sanificazione del plesso e tutti gli accertamenti da parte della Asl. La didattica proseguirà nella modalità a distanza.

Buone notizie ad Alatri. Il caso della maestra positiva nella scuola ‘Felice Cataldi’ della contrada di Tecchiena al confine con il capoluogo, aveva destato preoccupazione tra genitori e corpo docente venerdì scorso, anche se la dirigente scolastica, Carrubba, aveva rassicurato sulla tempestività delle procedure messe in atto. Nella giornata di sabato, poi, la Asl aveva avviato la campagna di tamponi per tutti i possibili contatti, adulti e minori e ieri la buona notizia sulla negatività degli esami che permetterà di rientrare normalmente in classe con tutta probabilità già da questa mattina.

Preoccupa intanto l'andamento della curva del virus in provincia di Frosinone. Rispetto a un mese fa in provincia di Frosinone i contagi settimanali sono più che raddoppiati. Questo il dato che emerge con i numeri delle ultime 24 ore diffusi dalla Regione Lazio che fanno registrare in Ciociaria 23 nuovi casi. Negli ultimi sette giorni i positivi sono quindi stati 103. Un mese fa, vale a dire la prima settimana di settembre, erano ancora 43.

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA