Covid, altri 40 casi in provincia di Frosinone. E il sindaco del capoluogo sta valutando limitazioni sulla movida

Altri 40 casi di Covid in provincia di Frosinone, ma si tratta di persone che si trovavano già in isolamento a seguito delle operazioni di tracciamento partite dopo altri contagi. Questo il dato che emerge dal bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Lazio.

Intanto, il sindaco Nicola Ottaviani, a fronte dell'aumento dei contagi, sta valutando se prendere provvedimenti sulla movida per il finesettimana: «L’ipotesi più probabile è quella di limitare gli ingressi nei locali entro l’1 di notte, nel caso in cui la curva dei contagi dovesse continuare a registrare aumenti considerevoli anche nei prossimi giorni, conciliando le esigenze economiche e del tempo libero con quelle della tutela della salute, in special modo laddove dovessero continuare le situazioni di mancato uso della mascherina e di distanziamento interpersonale»

