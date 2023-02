Covid-19 in Ciociaria, quattro morti in due giorni: è boom di ricoveri

Quattro morti in due giorni, il Covid-19 torna a farsi sentire in Ciociaria. Nella giornata di oggi la Asl di Frosinone, nel consueto bollettino, ha comunicato il decesso di una donna di 90 anni residente a Frosinone. Nelle 24 ore precedenti le vittime erano state altre tre: una donna di 78 anni residente a Veroli, un di uomo di 59 anni residente a Frosinone e un uomo di 79 anni residente a Serrone. Crescono anche i ricoveri: domenica erano 59, oggi sono schizzati a 69. I nuovi positivi in 48 ore sono stati 66. Mentre gli attuali positivi in Ciociaria sono poco meno di 500.

I DATI REGIONALI

Nel Lazio su 1.512 tamponi molecolari e 4.193 tamponi antigenici per un totale di 5.705 tamponi, sono stati registrati 326 nuovi casi positivi (-199), 2 decessi (-3), 562 ricoverati (+21), 24 le terapie intensive ( = ) e 696 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,7%: i casi a roma città sono a quota 195.

Asl Roma 1: sono 68 i nuovi casi e 0 i i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 4: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h e Asl Roma 6: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province, compresa Frosinone, si registrano 52 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 16 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl di Latina: sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Rieti: sono 8 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h e Asl di Viterbo: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.