Successo per la corsa "Sulla strada del Cesanese", la classifica e tutti i nomi

Un successo la seconda edizione del “Trofeo sulla Strada del Cesanese”, nell’ambito delle manifestazioni “Valorizziamo il Territorio” tra gli appuntamenti estivi del Comune di Serrone, la gara di corsa su strada in salita di 8,5 chilometri con un dislivello di circa 330 metri, con la partenza dalla località la Forma e arrivo nel centro storico di Serrone in piazza Fulli, nel suggestivo borgo sulle falde del Monte Scalambra.

I VINCITORI

Nella gara maschile grande successo per Gabriele Carraroli, Asd Centro Fitness Montello, che vince con il tempo di 32’41”, seguito sul podio da Diego Papoccia, Asd Runners Team Ferentino, in 32’55” e terzo Alfonso Marcoccio, Asd Atletica Arce, in 32’57”.

Simona Magrini del Olibanum Overrunners si impone nella gara femminile in 38'14", seconda Martina D'Oria, Run & Smile ASD, in 43’38”, terza Francesca Macinenti, Asd Centro Fitness Montello, in 45’08”.

Nella classifica per società l’Olibanum Overrunners Asd conferma il successo dello scorso anno al secondo gradino l’Asd Atletica Citta' Dei Papi terza l’Atletica Colleferro Segni. Questa la classifica finale per ordine d'arrivo dei podisti e delle squadre

La gara curata dall'Asd.

Atletica Frosinone, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Serrone, sotto l’egida di Opes Italia Frosinone ha visto allineati alla partenza oltre 100 runners, sono stati 97 gli atleti classificati, che hanno dimostrato e messo in evidenza la validità del “Trofeo sulla Strada del Cesanese”, che si appresta a divenire nella già annunciata terza edizione una classica immancabile del podismo laziale ed extraregionale. Hanno premiato i vincitori tra gli altri, il sindaco Giancarlo Proietto, l’assessore al sport Andrea Lucidi e il vice presidente nazionale dell’Opes Italia Luigi Romani.

«I ringraziamenti degli organizzatori - si legge in una nota - vanno a tutti i partecipanti alla gara, a tutta l’Amministrazione Comunale di Serrone, alla Polizia Locale di Serrone; agli sponsor: Bar Lazio, Cantine Mario Terenzi, premiazioni sportive Simeoni; alla Proloco Serrone, alla Croce Rossa sezione Serrone».