Coronavirus Frosinone, il trend si conferma stabile verso la discesa: altro dato sotto le due cifre

Ancora un dato sotto le due cifre e, soprattutto, terzo giorno consecutivo senza decessi.

In Ciociaria il trend dei nuovi contagi si conferma stabile, con un andamento altalenante in uno spazio ristretto, ma, comunque, proiettato verso la decrescita. Da quattro giorni il bilancio giornaliero delle diagnosi di Coronavirus è inferiore ai dieci casi e questo rappresenta un buon segnale sul fronte del contenimento della pandemia. Ad ogni modo la fase emergenziale è ancora in evoluzione, non è affatto superata: ecco perché, come sottolineato dalle autorità sanitarie, è fondamentale continuare a rispettare con il massimo rigore le misure governative, senza allentamenti o rilassamenti che, al contrario, in questo periodo potrebbero diventare un boomerang.

La Regione Lazio, con il bollettino quotidiano del 14 aprile, ha comunicato l'esito dell'ultima tranche di tamponi effettuati in Ciociaria: rispetto a ieri si contano soltanto cinque nuovi contagiati. Sono ventidue, invece, le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono, aggiungono dalla Regione, “i controlli nelle Rsa e nelle case di riposo”.

Il virus, dunque, sembra allentare la presa sulla Ciociaria, ma l'attenzione deve restare alta: ieri i casi riscontrati sono stati due, mentre domenica e sabato scorsi rispettivamente sette e otto. Quello di oggi, inoltre, è il secondo numero più basso di sempre, peraltro già registrato nei giorni scorsi.

In Ciociaria, dunque, il totale delle infezioni accertate dall'inizio della pandemia, cioè da poco più di un mese, sale di poco, attestandosi a 585. Nel bilancio sono comprese le vittime (restano 37) e i guariti (fermi a 79 perché oggi nessuno è stato dichiarato ristabilito dopo il Covid-19).

La Regione, inoltre, ha comunicato che dall'ospedale pediatrico bambin Gesù di Roma sono stati dimessi due pazienti del Frusinate clinicamente guariti.

