Coronavirus Frosinone, nessun morto e nuovi casi al minimo in Ciociaria dall'inizio dell'emergenza

Altro significativo calo delle infezioni di Covid-19 in Ciociaria. Già il dato di ieri, nonostante un lieve aumento delle nuove positività rispetto al giorno precedente (da 7 a 14), aveva comunque lasciato intravedere una discesa della curva dei casi non collegati ai cosiddetti cluster sanitari, già monitorati da giorni.

Il risultato degli ultimi tamponi, quello contenuto nel bollettino regionale del 9 aprile, è il migliore di sempre per la Ciociaria da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus, ormai più di un mese fa. Si contano, infatti, soltanto 5 contagi in più e nessun morto. Un bilancio di giornata confortante che infonde speranza. Ieri erano stati 14: nelle ultime ventiquattr'ore, dunque, 9 in meno. Finora il numero più basso si era registrato tre giorni fa con 6 casi e zero decessi. In provincia il totale dei cittadini che da marzo hanno contratto il virus è ora di 551. Tra questi, però, ci sono anche le vittime (che restano 34) e i guariti, 63 in circa un mese, oggi gli ultimi due.

Come reso noto dalla Regione, inoltre, sono stati eseguiti controlli su tre Rsa del territorio. Altre 322 persone, infine, sono uscite dall’isolamento domiciliare.

All'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, intanto, nel centro Covid di Palidoro è in arrivo un altro paziente positivo da Frosinone. Sono otto i bambini già ricoverati. Lo ha comunicato la Regione.

Nel Lazio, intanto, è stato rilevato un incremento di contagiati: si è passati dai 117 casi di ieri ai 163 di oggi, con un trend in leggera crescita dal 2,8 al 3,8 per cento. "L'attenzione va mantenuta alta" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, D'Amato.

