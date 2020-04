Coronavirus, a Ferentino fondi per cultura e sport dirottati su famiglie e imprese in difficoltà economica

Nuovo passo del Comune di Ferentino sul fronte dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I fondi già previsti per manifestazioni culturali, sociali e sportive saranno destinati alle famiglie e alle imprese messe a dura prova sul piano economico in questo periodo complicato. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Pompeo. La “manovra” sarà ratificata con un emendamento di Giunta al bilancio di previsione: sarà portato in aula nel prossimo Consiglio comunale, dopo le festività pasquali.

“Una prima iniezione di liquidità che aiuta la città a ripartire, assicurando la doverosa attenzione ai contesti familiari più fragili e alle imprese in difficoltà che, a causa del fermo prolungato, hanno subito un duro contraccolpo in termini di produzione e ricavi” spiegano dal Comune ernico.

"Premesso che stiamo già studiando ulteriori misure da adottare – ha aggiunto il sindaco Pompeo – abbiamo ritenuto opportuno, doveroso e lungimirante trasferire le risorse di manifestazioni ed eventi all'emergenza coronavirus. In primo luogo perché siamo consapevoli che la cura da mettere in atto ora sia quella di fornire una prima boccata d'ossigeno ai settori e ai soggetti maggiormente indeboliti dall'emergenza. In secondo luogo - conclude - perché amministrare con coscienza e responsabilità in un momento di profonda incertezza, come quello che stiamo vivendo, significa anche e soprattutto operare scelte consapevoli finalizzate al bene comune e a trainare una ripresa che deve essere per tutti, nessuno escluso".

