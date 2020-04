In Ciociaria è stabile il trend dei nuovi casi positivi al Covid-19. L'ultimo bilancio giornaliero dei tamponi ha fatto registrare altri 18 contagiati (come nella giornata di ieri), di cui sette soltanto a Ceccano. Nel frattempo, oltre ai guariti, si contano altre 174 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

ASL Dopo la positività al virus riscontrata sulla direttrice sanitaria dell'Asl di Frosinone, è risultato negativo il test eseguito sul direttore generale dell'azienda sanitaria.

Questi i dati ufficiali aggiornati, per la provincia di Frosinone, forniti dalla Prefettura: contagiati dall'inizio della pandemia 454, deceduti 25, guariti 32, ricoverati 249, in isolamento domiciliare 132, casi in corso di verifica 16, mentre in quarantena si trovano 1.127 persone.

All'ospedale di Frosinone, intanto, sono stati attivati ulteriori venti posti letto di degenza ordinaria Covid.

