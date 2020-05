La Fase 2 è ormai una realtà. Il lockdown in poche ore è diventato un brutto ricordo, ma c’è chi ora dovrà fare i conti con le violazioni al decreto per il contenimento della pandemia.

La casistica delle infrazioni al divieto di uscire dalla propria dimora è vasta e soprattutto ricca di numeri. Numeri che dal 9 marzo al 1° maggio fotografano una situazione a tratti imbarazzante, ironica se non avesse come sfondo un’emergenza sanitaria senza precedenti.

C’è stato chi è stato sorpreso a fare gli asparagi, oppure a raccogliere cicoria. Nei casi più fantasiosi gli amanti del jogging hanno resistito e in solo giorno ne sono stati denunciati 16 tutti insieme. C’è stato chi, poi, nell’area condominiale ha organizzato una festa con tanto di barbecue e chi, per fare la spesa, è uscito anche tre volte in solo giorno.

Le forze dell’ordine dopo l’ok alla tolleranza zero arrivata dal Governo hanno identificato sulle strade della Ciociaria 84.246 persone.

La maggior parte di essere ha palesato una motivazione plausibile, legata ad esigenze lavorative, a motivazioni di necessità (come la spesa) e a questioni sanitarie (andare in farmacia). Per 3.189, tuttavia, gli operatori di polizia hanno ravvisato di dover procedere a sanzione amministrativa (da 400 a un massimo di 3 mila euro).



Il totale della sanzioni amministrativa, calcolate al minimo, potrebbe supera il milione e duecentomila euro. Molte sono state pagate, anche in forma ridotta, altre sono stata contestate.

Altre 86 persone sono state denunciate penalmente perché hanno reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale. Ma c’è stato chi, invece, pur essendo in quarantena ha violato l’obbligo dell’autorità sanitaria ed è uscito dalla propria abitazione, in questo caso le denunce sono state 8.

Sotto stretta osservazione anche i locali commerciali. Ben 31.405 di essi sono stati ispezionati dalla forze dell’ordine. Per 88 titolari di altrettante attività è scattata la sanzione amministrativa. In 31 casi, invece, è scattata la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per un periodo da 5 a 30 giorni.

Un’attività di controllo, quella messa in atto dalle forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura di Frosinone. Altrettanti minuziosi sono stati i controlli del Prefetto di Frosinone sui poteri di ordinanza demandi ai sindaci.Una valutazione attenta e puntuale che, proprio nell’ultimo periodo di lockdown, ha portato ad annullare le ordinanze di riapertura dei cimiteri ordinata da diversi sindaci Ciociari.

Ora siamo alla Fase 2, le maglie sono larghe, ma occhio, il Covid non è stato sconfitto.

