Da 15 casi al giorno a quota quasi zero, il crollo dei contagi in un mese in provincia di Frosinone

Un nuovo positivo e nessun decesso. Si chiude la prima settimana della Fase 2 in provincia di Frosinone con il crollo definitivo dei nuovi contagiati. Nella giornata di oggi, dopo due giorni di zero contagi, come ieri c’è stato un nuovo caso.

Una curva, che rimane sicuramente positiva, se raffrontata allo stesso periodo (i primi nove giorni di aprile), quando il numero dei contagi è stato di ben altro tenore.

In particolare dall’1 al 9 aprile il numero totale dei nuovi positiva era stato di 132 persone infettate, con un andamento dei decessi quasi quotidiano. Una media di quasi 15 persone al giorno positive.

Ora che nel mese di maggio gli effetti del lockdown si sono fatti sentire la curva è crollata anche in Ciociaria. Dal 1° maggio fino a ieri il totale dei nuovi infettati è stato di 11 persone. La media è stata di poco più che una persona positiva ogni 24 ore.

Ma il mese di maggio ha fatto registrare anche il crollo dei ricoveri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Mentre nella “Casa del Maestro” di Fiuggi attualmente sono rimasti solo 3 pazienti. La struttura, come noto, è stata riaperta dopo una convenzione tra l’Inps e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per assicurare ospitalità a persone che, su richiesta dell’Asl di Frosinone, necessitano dell’isolamento, ma non dispongono di adeguati spazi nelle proprie abitazioni.

Al reparto di Malattie Infettive dello “Spaziani” sono 16 i ricoverati su 26 posti attivi e ieri è stato dimesso anche il direttore generale dell’Asl Stefano Lorusso.

Nella giornata tra ieri e oggi altre 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



