Il coronavirus arriva fino ai vertici della Asl di Frosinone. E' di queste ore la notizia che è risultata positiva al Covid-19 anche il direttore sanitario Patrizia Magrini, un degli amministratori dell'azienda sanitaria ciociara maggiormente impegnata sul fronte dell'epidemia essendo un'esperta di malattie infettive e in quanto tale dal 2016 fino all'ultimo incarico a Frosinone direttore dell'ospedale "Spallanzani" di Roma.

Come impone il protocollo sono stati sottoposti a tampone tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato a più stretto contatto con la dottoressa Magrini, tra loro anche il direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso.

La notizia della Magrini è arrivata nello stesso giorno in cui si è appreso che è risultato infettato anche il primario del reparto di Pneumologia dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino il dottor Bruno Macciocchi è risultato positivo al tampone da Covid-19 e con due infermiere.

In generale i contagi in provincia di Frosinone sono stabili, ma c’è un nuovo morto e la Ciociaria è il territorio delle province laziali più colpito dal Coronavirus. Sono 434 le persone che, dal 9 marzo in poi, sono risultate positive, anche se, oltre venti, con il passare dei giorni, sono guarite.

Il numero degli attuali contagiati è di 412. Numeri dell’emergenza che hanno visto il picco massimo, dei contagi (almeno fino ad ora), il 26 marzo scorso, quando in un solo giorno sono ci sono stati 47 contagi. Il giorno in cui ci sono stati meno contagi, invece, è stato l’11 marzo con due persone positive. La media dei malati di Covid-19 in 23 giorni di emergenza (dal 9 marzo al 31 marzo) è stata di quasi 18 persone positive al giorno. Ciò vuol dire che, in termini percentuali, lo o.8 percento della popolazione (composta di 487.537 abitanti) è malata.

Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stato il decesso di una donna di 76 anni di Ausonia ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone, non conteggiata nei dati, gli ultimi dati del mese di marzo diramati ieri alle 17 dalla Regione Lazio, perché il calcolo viene fatto nell’arco delle 24 ore (nel caso specifico dalle 16 di lunedì 30 marzo alle 15.59 di ieri, 31 marzo), mentre la donna è morta nel tardo pomeriggio.

Per il resto in provincia di Frosinone ci sono stati 18 nuovi contagi. Per un totale (al netto dei guariti), di 412 malati, di questi 249 sono ricoverati negli ospedali Covid, 8 sono in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare. Altri 14 casi sono in via di definizione.

«Abbiamo registrato, su scale regionale, un dato di 181 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al 6%», ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ci sono due buone notizie: non non si sono registrati contagi alla Residenza sanitaria assistenziale Ini-Città Bianca di Veroli e alla Casa di Cura San Raffaele di Cassino. Le due strutture sanitarie, assieme sotto stretta osservazione da parte della Regione, dell’Asl e della Prefettura. Nella tarda serata di lunedì quattro pazienti del San Raffaele sono stati trasferiti in due strutture in provincia di Roma, restano, quindi, solo sette pazienti, asintomatici, in isolamento nella struttura cassinate.

Altro spiraglio sono le altre 145 persone uscite dall’isolamento domiciliare, anche se il numero degli isolati sono sempre tantissimi: 1049, per la precisione.

