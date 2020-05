Commessa di Ferentino si ustiona mentre fa le pulizie, l'incidente in un negozio dell'outlet di Valmontone

Una donna di 40 anni residente alla periferia di Ferentino, commessa da diversi anni in uno dei tanti negozi di abbigliamento presso il centro outlet di Valmontone, è rimasta ustionata in modo serio da una sostanza chimica contenuta in un secchio.

La donna, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, è stata elitrasportata al "San Camillo" di Roma, dove si trova ricoverata in condizioni serie. Secondo una prima ricostruzione la donna, che era in compagnia di altri colleghi del centro commerciale, stava effettuando la sanificazione dei locali per l'imminente riapertura dopo la chiusura legata all'emergenza coronavirus. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, il secchio contenente materiali chimici si è rovesciato.

La sostanza, che a quanto pare non era stata ancora diluita con l'acqua, ha raggiunto la donna al viso e alle gambe, ustionandola. Subito le colleghe hanno dato l'allarme. Sul posto l'ambulanza con i sanitari del 118 e i carabinieri. I medici, vista la gravità delle ferite riportate dalla donna, ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al "San Camillo" di Roma.

Ultimo aggiornamento: 10:28

