Lunedì 20 Marzo 2023, 07:29

Prostituta minaccia e ferisce un cliente con un coltello per rapinarlo di due catenine d'oro del valore di 4.000 euro. A seguito di tale fatto l'uomo, dopo essere stato refertato in pronto soccorso per una ferita da arma da taglio ad un braccio, ha fatto scattare la denuncia. A conclusione delle indagini, una donna di 30 anni residente a Ceccano è finita sotto processo con l'accusa di rapina aggravata.

L'uomo si era recato nella zona industriale dove abitualmente stazionano le prostitute. Quella bella ragazza che le aveva subito sorriso, sembrava facesse proprio al caso suo, alla sua voglia di divertirsi senza pensieri. Ancora non aveva realizzato che quella serata ben presto si sarebbe trasformata in un incubo. Non appena infatti i due si sono appartati, la donna dietro la minaccia di un coltello si è fatta consegnare le due catenine d'oro che il cliente indossava al collo. E siccome questo aveva tentato di fare resistenza, la prostituta lo aveva ferito con un fendente ad un braccio e graffiato sul viso. L'uomo, sanguinante, non è riuscito a riprendere la donna.

Una volta arraffati i monili, la trentenne si è data alla fuga. L'uomo è andato a farsi medicare al pronto soccorso e poi ha presentato una denuncia. Le indagini avviate dalle forze dell'ordine subito dopo la denuncia hanno portato alla sua identificazione. Le catenine trafugate poi sono state ritrovate all'interno della sua abitazione della donna a Ceccano. A conclusione delle indagini la prostituta è finita sotto processo per rapina aggravata. L'imputata sarà difesa dall'avvocato Roberto Capobianco.