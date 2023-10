Cgil a Roma, in 700 dalla provincia di Frosinone per il diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione

Metalmeccanici, chimici, somministrati, pubblico settore, edilizia, commercio, scuola, settore comunicazione, trasporti e pensionati. Alla manifestazione di Roma della Cgil “La Via Maestra” erano rappresentate anche tutte le federazioni di categoria della provincia di Frosinone. Oltre 700 persone, 1500 con quelle provenienti dalla provincia di Latina. “Il nostro comprensorio, che come Camera del Lavoro abbraccia tutto il Lazio meridionale – spiegano dalla Cgil Frosinone e Latina - non poteva dare risposta migliore al grande lavoro messo in campo attraverso assemblee nei luoghi di lavoro, iniziative pubbliche con associazioni e istituzioni, incontri e volantinaggi”.