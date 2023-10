Sabato 7 Ottobre 2023, 00:35

Due cortei per le strade di centro storico e Ostiense, che confluiranno entrambi a San Giovanni. Con una partecipazione prevista di 50 mila persone e l’arrivo nella Capitale di 700 pullman, che saranno ospitati in aree di sosta riservate per l’occasione. Sarà un sabato particolare, a Roma, sul fronte della mobilità: tra chiusure, mezzi pubblici deviati e prevedibili disagi per chi deve muoversi, nel pomeriggio, nelle aree centrali della Città eterna. A organizzare la protesta sono Cgil e oltre cento associazioni, laiche e cattoliche, «per chiedere la difesa e l’attuazione della Costituzione, per il lavoro, la precarietà e contro l’autonomia differenziata». Ieri, intanto, è stato un venerdì nero per il traffico: sono tornati in piazza gli studenti e gli ambientalisti di “Fridays for future” e, in un giorno già abitualmente difficile per la circolazione, si sono formate code e rallentamenti su diverse strade. La situazione è peggiorata nel pomeriggio, con tanti romani e pendolari in uscita dalla Capitale.

I PERCORSI

I due cortei - che verteranno sul tema “La via maestra, insieme per la Costituzione” - partiranno alle ore 13,30 da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani per arrivare a piazza San Giovanni, dove dalle ore 15 si susseguiranno circa quindici interventi dal palco di alcune delle associazioni promotrici. Il primo, da piazza della Repubblica, percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II e via Emanuele Filiberto. Il secondo, dopo il via da piazzale dei Partigiani, transiterà per via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana e piazza San Giovanni in Laterano. Alle ore 17 circa prenderà infine la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che chiuderà la manifestazione.

I DISAGI

Sul fronte della viabilità e del trasporto pubblico sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo delle manifestazioni, chiusure lungo i percorsi dei due cortei e deviazioni per le linee di bus 3NAV, 5, 14, 16, 23, 30, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 170, 280, 360, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 718 e 719, 769, 775, 792, 910, H e C3. Possibile deviazione anche per le linee 77, 218 e 665 in zona San Giovanni. Su indicazione della Questura è possibile la temporanea chiusura, «solo in caso di effettiva necessità», delle stazioni della metro lungo i percorsi. Per portare a Roma i manifestanti sono previsti 700 pullman provenienti da tante città italiane: per la sosta dei torpedoni sono state individuate aree di sosta nel territorio dei municipi VII, VIII e IX, lungo le direttrici delle metro A e B. In dettaglio: viale Castrense tra via Nola e via di San Severo, via Procaccini, via Scintu, via Lamaro, via Quinto Publicio, circonvallazione Tuscolana, viale Ballarin, lungotevere San Paolo da via Ostiense a viale di San Paolo, circonvallazione Ostiense, viale della Letteratura, viale della Pittura, viale dell’Industria, viale dell’Oceano Alantico, viale dell’Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, piazzale Parri, viale Egeo, viale di Val Fiorita.

L’EVENTO

Sempre oggi, dalle 9 alle 13 all’Eur, è in programma prima edizione della “World Triathlon Cup”. In via Cristoforo Colombo, tra le 6,30 e le 14, sarà chiusa la carreggiata verso Ostia nel tratto dall’obelisco a viale dell’Umanesimo. Dalle 6 alle 14, inoltre, saranno deviate o limitate le linee di bus 30, 31, 73, 671, 708, 712, 714, 724, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, NO70, L05, C01. L’evento prevede: una gara di nuoto sul circuito di 750 metri all’interno del laghetto dell’Eur; una in bicicletta, con 5 giri di percorso per un totale di 20 chilometri; una podistica di due giri per un totale di 5 chilometri, con partenza e arrivo sempre in viale America.