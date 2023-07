Ceprano, operaio trovato senza vita in casa: due comunità a lutto

Un operaio dello stabilimento Fca Cassino Plant è stato ritrovato questa mattina senza vita all’interno della sua abitazione di Ceprano. L’uomo di 55 anni era molto conosciuto nel suo paese di residenza in Ciociaria. La notizia ha creato sgomento anche nel sud della provincia di Frosinone, nel comprensorio del cassinate, dove l’uomo lavorava. Era infatti addetto al reparto ‘porte’ dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Questa mattina non si è presentato sulle linee, come molti, dal momento che i metalmeccanici hanno indetto 4 ore di sciopero. Nella tarda mattinata si è però diffusa la notizia della tragedia avvenuta a Ceprano, all’interno dell’abitazione dell’uomo.