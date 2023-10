Ceprano, carambola tra sei mezzi in A1, feriti e traffico bloccato

Carambola sulle corsie autostradali che attraversano la provincia di Frosinone. Il grave incidente c'è stato poco prima delle 14 di oggi, 13 ottobre, all'altezza di Ceprano e precisamente in direzione Napoli al chilometro 641 e 400. Ad impattare quattro auto e mezzi da lavoro, un furgone e una cirsterna. Sono stati registrati 6 km di coda, ora in lenta diminuzione. E' intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato soccorso a quattro feriti, per uno dei quali si è reso necessario il trasferimento in elicottero in un ospedale della Capitale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la dinamica e la gestione del traffico è toccata agli agenti della polizia stradale, diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra. Il traffico defluisce su una corsia. Autostrade per l'Italia ha in alternativa, per chi è diretto verso Napoli, ha consigliato di uscire a

Frosinone, utilizzare la strada statale 6 Casilina e seguire le indicazioni per Napoli/Cassino, fino all'incrocio con la Strada Provinciale Leuciana, in direzione di Pontecorvo con rientro in autostrada a Pontecorvo stesso.