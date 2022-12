Cassino, movida violenta anche a Natale: rissa in pieno centro

Non c'è pace per la 'movida violenta' nel centro di Cassino. Dopo gli episodi delle scorse settimane, anche nel lungo weekend di Natale e Santo Stefano si tornano ad accendere i rifflettori, o sarebbe meglio dire gli smartphone, su quel che accade in pieno centro. Ancora una volta, infatti, come era già acacduto con la rissa tra ragazzine che di recente si erano prese a sediate, anche nella tarda serata di Santo Stefanop c'è chi ha subito messo in rete il video della lite tra giovanissimi. L'episodio si è verificato poco prima della mezzanotte di martedì 27 dicembre in piazza Labriola, dinanzi un noto bar. Ignoti i motivi che hanno spinto gruppi di giovanissimi a darsela di santa ragaione. Non si è reso necessario dell'ambulanza, sono state però allertate le forze dell'ordine.