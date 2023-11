Cassino, movida blindata: controlli a tappeto nel weekend

Dopo i tanti episodi di movida violenta che si sono verificati nelle scorse settimane, nel weekend le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli a Cassino. Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 47 veicoli ed identificate oltre 100 persone. Numerosi i controlli agli esercizi commerciali e ai clienti, anche per verificare eventuali vendita di alcolici ai minorenni, nonché le perquisizioni personali per la ricerca di armi e stupefacenti. Due giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone per l’adozione delle conseguenti sanzioni amministrative. Particolare attenzione è stata posta anche alla prevenzione di disturbo della “quiete”, ubriachezza molesta e l’abbandono dei rifiuti, condotte tipiche della “cattiva movida”, controllando i punti di ritrovo dei giovani proprio per impedire il verificarsi di tali episodi.