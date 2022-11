Fuga di gas, paura in centro a Cassino. Chiuso corso della Repubblica

Fuga di gas in pieno centro: chiuso il Corso della Repubblica. L'episodio si è verificato questa mattina a Cassino, dinanzi alla Casa della Cultura e ad una clinica privata. Il forte odore ha subito allertato i residenti. In pochi minuti sono giunti I vigili del fuoco, i carabinieri dell Compagnia di Cassino e gli agenti della Polizia di Stato. A causare la perdita sarebbe stato il trancio di uno dei cavi divelto in maniera involontaria da una ditta che stava eseguendo alcuni lavori. Si sta lavorando per riparare il guasto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per regolare la viabilità.