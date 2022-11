Maltempo, mezza Cassino al buio: slitta l'accensione dell'albero di Natale

Per il maltempo questa sera mezza città al buio a Cassino. All’improvviso si sono spente le luci di piazza Diamare con la sua fontana colorata, parte del corso della Repubblica ed altre strade del centro. Ma anche le vie della periferia, da San Pasquale fino alle zone collinari. Squadre di operai dell’Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio elettrico. Questa sera alle 19,30 era in programma in piazza Diamare anche l’accensione dell’albero di Natale donato dalla Banca Popolare del Cassinate alla città. Erano già pronti il sindaco Enzo Salera e il presidente di BPC Vincenzo Formisano per premere il pulsante delle luci che, però, non si sono accese per il blackout. L’accensione è stata rinviata a lunedi sera.