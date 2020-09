© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’organizzazione dei sette concorsi indetti dal comune di Cassino per 16 posti oltre a 7 riservati al personale interno è pronta. Le commissioni esaminatrici hanno pubblicato gli elenchi dei 2881 candidati ammessi e indicate le date delle prove. E nello stesso tempo la responsabile dell’area finanziaria la dottoressa Monica Tallini ha disposto misure severissime nel rispetto della normativa antiCovid. Le prove selettive si terranno a Frosinone mentre quelle scritte nella palestra della scuola elementare Pio Di Meo di Cassino in via Pascoli. Gli orali al comune. Si comincia mercoledi 23 settembre e si andrà avanti anche giovedi e venerdi. Per questo esercito di aspiranti impiegati a tempo indeterminato al comune di Cassino è stato preso in fitto il palazzetto dello sport di Frosinone al Casaleno per la sua capienza. Le prove preselettive di questi giorni riguardano i concorsi di istruttore direttivo amministrativo contabile, di istruttore tecnico geometra, di istruttore direttivo di vigilanza e di collaboratore tecnico specializzato. Per gli altri dal 28 settembre in poi. All’ingresso i partecipanti, che verranno da tutta Italia ma soprattutto da Lazio, Campania e Molise, dovranno consegnare un’autodichiarazione in cui dichiarano sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; di non versare in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; di non aver avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale. Inoltre i candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica; dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. E’ vietato lo scambio di cancelleria o altri presidi personali. L’Ente renderà disponibile nei locali adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati per lo svolgimento della prova. Si avverte poi che nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutte le fasi della procedura di selezione: l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli spazi esterni alla struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel piazzale esterno; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone. Contestualmente il personale dell’Ente provvederà alla misurazione della temperatura corporea dei candidati. Non sarà consentito l’accesso diretto ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali sarà rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all’allattamento. L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta.