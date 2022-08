Mercoledì 24 Agosto 2022, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 16:30

Oltre 1,6 milioni di euro di polizze dal 2014 al 2019. A questo ammontano i premi assicurativi all'agenzia Unipolsai di Vladimiro De Angelis, il broker protagonista della lite con l'ex capo di Gabinetto del Campidoglio Albino Ruberti e fratello di Francesco, leader del Pd frusinate e presidente del Consorzio industriale del Lazio. Le somme si riferiscono al periodo in cui a capo della Asl c'era il commissario straordinario Luigi Macchitella. L'attuale direttore generale della Asl Angelo Aliquò ha effettuato delle verifiche sui contratti assicurativi così come richiesto dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

La Unipolsai aveva vinto una gara nel 2014 e l'appalto aveva durata di due anni. Alla scadenza di quell'appalto alla Unipolsai, come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero (leggi qui Caso Ruberti, verifiche sui fratelli De Angelis e sulle polizze della Asl) è stata richiesta una proroga di sei mesi alle stesse condizioni (370mila euro annui), ma così poi si è andati per altri anni, a colpi di poroghe, fino al 2019 per un totale di premi incassati pari a circa 1,6 milione di euro.

Caso Ruberti, il business delle polizze alle Asl dietro le minacce dopo il vertice al ristorante

Poi a dicembre 2021, quando alla guida dell'Asl di Frosinone c'era l'ex direttore generale Pierpaola D'Alessandro (che a partire dallo scorso maggio ha assunto un incarico al Comune di Roma) , è stata indetta una gara d'appalto divisa in sei lotti: 3 sono finiti a Unipol con gara per 3 anni (quello più importante, l'antincendio insieme alle Generali), e gli altri 2 ad altre società. Il lotto più grande, quello sulla responsabilità medica, è finito all'azienda AmTrust, leader in ambito internazionale per questo tipo di attività.