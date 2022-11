Incidente sulla Casilina, Francesca Colacicchi muore a 26 anni

Uno schianto avvenuto la notte scorsa è costato la vita a Francesca Colacicchi di 26. L'incidente si è verificato nella zona ormai maledetta del bivio della ex Winchester, lungo la Casilina, nel territorio di Anagni. Un luogo purtroppo teatro negli ultimi anni di diversi incidenti mortali. Secondo le prime testimonianze poco dopo l'una di notte due auto, una Audi ed una Y dm10, si sono scontrate nei pressi del bivio maledetto. Ancora da chiarire se le due auto si siano scontrate mentre viaggiavano lungo la strada o se una delle due stesse uscendo da uno degli incroci posti lungo la strada. L'impatto è stato tremendo e la ragazza, residente ad Anagni, nonostante le cure del caso, non è sopravvissuta. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. L'incidente ha portato di nuovo alla ribalta il tema sicurezza di una zona per la quale da tempo i cittadini chiedono urgentemente la realizzazione di misure di messa in sicurezza.