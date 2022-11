Accusa un malore alla guida e finisce fuori strada: paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Petrolio a San Giovanni Incarico A rimanere ferito è stato un 57enne del posto, trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per ricostruire la dinamica.