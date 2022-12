Deve scontare 12 giorni per guida in stato di ebbrezza nel 2017, farà Capodanno in carcere

Dodici giorni da scontare in carcere per aver guidato in stato di ebbrezza nel 2017. E' la vicenda di un uomo di 33 anni di Anagni, il quale trascorrerà nella casa circondariale di Frosinone gli ultimi giorni dell'anno.

Sicurezza, governo a lavoro sulla riforma del Codice della Strada: più controlli notturni e focus sui monopatti

In carcere a Capodanno per guida in strato d'ebbrezza nel 2017

E' stato eseguito dai carabinieri un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il Tribunale di Frosinone. L’uomo ha commesso il reato a Ferentino oltre cinque anni fa, nel febbraio del 2017 e gli è stato notificato l'atto nei giorni scorsi.