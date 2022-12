Sicurezza, governo a lavoro sulla riforma del Codice della Strada: più controlli notturni e focus sui monopatti

(Teleborsa) - Ieri si è svolto al Mit l'incontro tra il il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,, il ministro dell'Interno, il ministro dell'Istruzione e del merito– alla presenza anche del Capo della Polizia, Lamberto Giannini – per discutere di proposte normative e regolamentari per riformare ilda stilare in un tavolo tecnico che sarà convocato a gennaio.È stato deciso l'incremento dei, anche nelle fasce notturne, per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade, funestate da troppi incidenti (saliti al 25% rispetto al 2021). Nel 2022 si sono registrate in media 8 vittime, molte delle quali giovani. Sul fronte dellamirata alle fasce più giovani della popolazione si è concordato anche sulla necessità di coinvolgere maggiormente lein attività di informazione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici.Il tavolo tecnico partirà a gennaio e sarà allargato agli esperti del, chiamato a redigere le proposte di revisione del Codice della strada. I ministri hanno convenuto inoltre sull'esigenza di un ulteriore giro di vite nei confronti di chi provoca incidenti stradali sotto l'effetto di. Sul tavolo resta l'ipotesi di prevedere il ritiro della(o comunque per tempi molto più lunghi di quelli previsti attualmente) proposta nelle scorse settimane dal Ministro Salvini nei casi più gravi insieme a quella di modificare l'attualesostituendolo con un meccanismo di aggiornamento continuo, a tappe.Focus dedicato ai, sempre più diffusi nelle città: l'idea dall'Esecutivo è quella di rendere obbligatori casco e targhe. Infine, sarà dedicata attenzione anche all'elaborazione di una strategia ad hoc per tutelare i