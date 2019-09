Carabinieri, il luogotenente Giovanni Leo va in pensione dopo 37 anni di servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 37 anni di carriera per il Luogotenente C.S. Giovanni Leo è giunto il momento di congedarsi e di godersi il meritato riposo, ieri infatti è stato l'ultimo giorno di servizio del militare in qualità di comandante dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Anagni. Nato nel 1961 a Siano (Salerno) il Luogotenente Leo si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1983 prestando servizio in provincia di Brescia, in Alatri, dal 1989 a Sgurgola e Paliano, ove ha comandato le rispetti Stazioni, e dal 2013 presso la Compagnia di Anagni, incarichi garantiti con il massimo impegno che hanno determinato la stima dei colleghi e dei cittadini. Nel corso del suo lungo servizio numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dal militare tra cui la Medaglia d’Oro al merito di lungo comando, la Croce d’Oro per anzianità di servizio, il Nastrino con granata in Oro, la Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare, nonché l’onorificenza di Cavaliere dell’OMRI.