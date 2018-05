Il generale di Corpo D'Armata Ilio Ciceri, comandante Interregionale carabinieri «Podgora», ha visitato oggi le Compagnie di Cassino e Sora, nonché i Comandi Stazione di Arpino e Picinisco, in provincia di

Frosinone.

L'alto ufficiale si è intrattenuto con tutti i militari effettivi ai reparti. Al Generale Ciceri sono stati illustrate

le principali criticità dei territori e le attività investigative.

Al termine della visita, il Generale si è complimentato per risultati professionali raggiunti sottolineando la necessità di

essere sempre vicini alla popolazione per garantire un alto standard di sicurezza del territorio

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA